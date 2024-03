Uovo a uncinetto

Una delle alternative per la prossima Pasqua? Se volete vedere un uovo davvero unico, fate un salto a San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino a pochi passi dalla costa in collina.

In questo comune di poco più di 4000 abitanti, è stato realizzato un uovo all’uncinetto, un’imponente struttura alta sei metri e con un diametro di quattro metri, composta da 7 mila rose di lana colorata create, una per una, da un gruppo di donne della zona.

L’iniziativa, organizzata da Donatella Cocci, ha coinvolto non solo la Pro Loco ma anche amiche e conoscenti provenienti da altri Paesi della zona (37 donne in tutto che hanno lavorato per 5 mesi).

L’idea originale di questo straordinario uovo pasquale all’uncinetto è frutto dell’estro e della passione di Donatella, che ha saputo unire le forze della comunità per dar vita ad un’opera senza precedenti e davvero ben riuscita.