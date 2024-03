Molti artisti scelgono un nome d’arte o uno pseudonimo per distinguersi da altri con un nome simile o identico, altri lo fanno per rendersi più facilmente riconoscibili, altri ancora perché un nome d’arte può riflettere meglio lo stile musicale o l’immagine che si vuole trasmettere. Hai mai pensato perchè David Robert Jones, scelse "David Bowie" come pseudonimo? E cosa significa?