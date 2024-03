Fabri Fibra chiama all'appello Emma e Baby Gang

Uscito originariamente nel 2007 e reso ancor più noto l’anno successivo grazie alla versione arricchita dal featuring con Gianna Nannini, Fabri Fibra rilancia uno dei suoi vecchi successi e per dargli un tocco di novità, tira in ballo anche Emma (che eredita il ruolo che fu appunto della Nannini) e Baby Gang, rapper 22enne di origine marocchina che ha completamente riscritto la seconda strofa del pezzo, realizzandone una nuova versione che va sotto il titolo di “In Italia 2024”.

Uno spaccato della cronaca contemporanea quello raccontato nel brano, con riferimenti anche piuttosto espliciti. “Scendi in strada con gli amici a festeggiare, mani in alto puoi finire come Cucchi”.









Fibra ha spiegato di aver aspettato tanto per dire questa frase. Dopo averla usata in un paio di provini, dove aveva provato ad affrontare l’argomento, si era reso conto che stava prendendo la strada sbagliata, ma ora sentiva di aver trovato la via per farlo in modo convincente. Nel video che accompagna il pezzo, un vero e proprio lungometraggio , non poteva quindi non esserci anche Ilaria Cucchi, sorella di Stefano.

Il rapper ha spiegato che l’idea di riproporre “In Italia”, gli è venuta durante un concerto, quando, cantandola, ha sentito che aveva ancora un forte impatto sul pubblico: “IN ITALIA 2024 è la dimostrazione di come una canzone, a distanza di 16 anni dalla sua pubblicazione, può avere ancora qualcosa da dire tanto da riuscire a farsi strada da sola e far sentire a tutti la necessità di rinascere in una nuova versione, con nuove voci e nuove rime”.