Angelina Mango vince il Festival della Canzone Italiana

A spezzare l'incantesimo che da 10 anni impediva ad una voce femminile di vincere il Festival di Sanremo, l'ultima era stata Arisa, è stata Angelina Mango. Curiosità: due cantanti lucane, da Rosalba di Pignola lo scettro è passato a Nina di Lagonegro.

Dopo una anno superlativo con 3 singoli entrati nelle classifiche di gradimento, di ascolto e di download, Angelina è riuscita a chiudere il cerchio grazie ad una canzone firmata, tra gli altri, da Dardust e Madame. "La noia" si è anche aggiudicata il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla ed il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale.

Al secondo posto Geolier, grazie ad un televoto al 60%, contrastato dai voti della sala stampa e da quella delle radio. Davvero spiacevoli le polemiche su questo piazzamento, soprattutto sui social ma anche in platea. Nel mirino delle contestazioni soprattutto il fatto che Geolier canti in lingua napoletana, come non fosse mai successo al Festival. E senza ricordare (o sapere?) che nel 1991 l'Italia selezionò per l'Eurofestival Peppino di Capri con la canzone Comme e' ddoce 'o mare... ed arrivò settimo.

Solo terza la favoritissima Annalisa, bravissima come sempre, ma forse con un pezzo un po' debole; Ghali quarto grazie alla magnifica performance della serata cover, dove ha cantato anche in arabo (cosa già accaduto nel 2019 con Mahmood in Soldi, e nel 2001 in Pioverà (Habibi enè) in gara con Peppino Di Capri; quinto, solo quinto, Irama che conferma la sua bravura. Una certezza.

Questa la classifica finale:



1 Angelina Mango - La noia

2 Geolier - I p' me, tu p' te

3 Annalisa - Sinceramente

4 Ghali - Casa mia

5 Irama - Tu no

6 Mahmood - Tuta gold

7 Loredana Bertè - Pazza

8 Il Volo - Capolavoro

9 Alessandra Amoroso - Fino a qui

10 Alfa - Vai!

11 Gazzelle - Tutto qui

12 Il Tre - Fragili

13 Diodato - Ti muovi

14 Emma - Apnea

15 Fiorella Mannoia - Mariposa

16 The Kolors - Un ragazzo una ragazza

17 Mr. Rain - Due altalene

18 Santi Francesi - L'amore in bocca

19 Negramaro - Ricominciamo tutto

20 Dargen D’Amico - Onda alta

21 Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

22 BigMama - La rabbia non ti basta

23 Rose Villain - Click boom

24 Clara - Diamanti grezzi

25 Renga e Nek - Pazzo di te

26 Mannini - Spettacolare

27 La Sad - Autodistruttivo

28 Bnkr44 - Governo punk

29 Sangiovanni - Finiscimi

30 Fred De Palma - Il cielo non ci vuole