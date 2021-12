Arriva la "taste tv"

Tra le cose bizzarre che possono accadere in questo periodo, anziché assaporare un cibo dal vivo lo si può fare leccando uno schermo.









Dal Giappone arriva la “Taste the Tv” un apparecchio che permette un'esperienza multisensoriale unica. Poter assaporare un cibo attraverso lo schermo leccandolo. Da un punto di vista igienico non è davvero il massimo e lo scenario è fantascienza. Questa inquietante invenzione arriva dalla mente del professore Homei Miyashita, che insieme ad un team composto da 30 studenti dell'Università di Meiji ha sviluppato l’idea che ha ricevuto anche delle critiche, non stentiamo a crederlo. Ma come funziona? C’è uno scompartimento nell'apparecchio che raccoglie dieci contenitori in cui ci sono dei liquidi che generano sapori acidi, salati, piccanti, amari e dolci. Il campione di sapore scivola su una pellicola igienica che passa sullo schermo piatto in modo che si versi sullo schermo dove viene leccato dallo spettatore.