Dopo un'estate da vincitore Fiat131 ci regala ancora "Caramelle"

Alfredo Bruno, classe 1993, cantautore calabrese che gravita tra la scena Indie e quella Rnb, ha scelto lo pseudonimo di "FIAT131" con un chiaro riferimento all'auto prodotta tra il 1974 e 1985. La scelta del nome è soprattutto sentimentale, perché la Fiat 131 era la macchina che guidava suo nonno quando Alfredo era bambino ed è proprio in quella 131, modello Mirafiori, che ha iniziato ad appassionarsi ai cantautori del passato e anche ai primi amori. Quest'anno è uscito con “Giorni Tristi” a febbraio e “L’ultimo rigore” ad aprile.

Alfredo Bruno, cantautore dalla timbrica soul, ha vinto nel 2011 la quarta edizione del Concorso Canoro di Cecilia Cesario. Ha partecipato alla sesta edizione di X Factor, arrivando tra i dieci finalisti della categoria Under Uomo di Simona Ventura. Nel 2013 ha ricevuto il premio Una Voce per il Sud come miglior cantante emergente. Nel 2016 ha ricevuto il Premio Beatrice a sostegno degli ammalati di cancro”. Il 3 settembre 2019 ha partecipato alla 62esima edizione del Festival di Castrocaro, interpretando la cover de "La sera dei miracoli" del grande Lucio Dalla, uno dei suoi artisti preferiti e ascoltati nella famosa auto del nonno, tanti anni prima.









Il nuovo singolo “Caramelle” si aggiudica la vittoria a DEEJAY ON STAGE 2022, contest che si tiene ogni anno a Riccione. "Caramelle" racconta la delusione di aver creduto in una persona diversa da come si era mostrata all'inizio della relazione, ma anche la voglia, insieme ad una punta di malinconia, di stare bene nonostante tutto. A proposito del brano FIAT131 spiega: “Caramelle rappresenta lo stato d’animo che vive un uomo davanti all’indifferenza vista negli occhi e sulla bocca della persona che ha vicino, il senso di fragilità causato dalla consapevolezza di vivere una relazione che è arrivata al termine”.