Elon Musk è uno dei nomi più utilizzati per i cani in America

Rover, il portale internazionale di servizi per animali domestici, condivide una lista con i nomi più popolari degli animali inseriti sul sito dagli utenti. A quanto pare nel 2021tra i nomi più utilizzati per i cani negli Stati Uniti ci sarebbero Elon Musk, eletto dal Time "Person of the Year", e Britney Spears.

Ma non finisce qui, perchè a quanto pare sono tantissimi gli utenti che hanno scelto nomi alquanto bizzarri per i loro amici a quattro zampe. Ascolta e scopri tutto nel podcast!