Enzo: segni particolari, assomiglia a Batman

Fiero, elegante, sguardo impenetrabile e fisico imponente ben piantato nei suoi 68 chili di peso, vive a Quebec City è un alano tutto d'un pezzo. Come i suoi fratelli di razza possiede uno charme regale che lo fa apparire quasi sempre distaccato da tutto quello che gli accade intorno. Ma Enzo, questo è il suo nome, ha una caratteristica in più degli altri che lo ha reso celebre sui social network. Le sue pose, le sue maestose orecchie a punta, Il suo muso squadrato, con la imponente mascella che uniti alle lunghe orecchie nere riproducono alla perfezione la maschera del Cavaliere Oscuro. Insomma un look da vero Batman.













Magistralmente esaltate dalle pose sull'attenti, Enzo sembra sempre pronto a precipitarsi verso una persona in cerca di aiuto in un attimo. Danny Lemay, l'umano con il quale divide la sua vita, racconta la loro "tribolazione" ogni volta che vanno in giro per fare una passeggiata, dove Enzo non passa mai inosservato. «Le persone ci fermano ogni volta che siamo a spasso, chiedendoci di coccolarlo o di potergli scattare delle foto». E qui emerge il lato tenero di questo imponente cagnolone ovvero oltre che a essere un po' fifone e in più un cucciolone che ama tantissimo le coccole, caratteristiche che condivide con molti altri cani della sua razza.



«I posti turistici dovrebbero essere evitati se non vuoi affrontare la sua popolarità», perché Enzo non è sicuramente un supereroe, ma è assolutamente un super cane.