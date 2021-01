Grande fan della cantante canadese "Céline Dion" un uomo di trent'anni inglese al suo risveglio dopo una colossale sbronza si accorge di aver cambiato il suo nome con quello della sua cantante preferita. E di averlo fatto anche sui documenti, avendo agito entrando nel sito dell'anagrafe. Non è certo il primo ad aver agito in maniera imbarazzante durante una sbronza, chi non ha telefonato in piena notte ad una persona importante per comunicare qualcosa che non poteva spettare domani, ma è ancora nulla davanti a quello che ha combinato Thomas Dodd, trent'anni, che dopo una serata a tasso alcolico elevato in un momento di particolare allegria, avrebbe deciso di cambiare il suo nome all’anagrafe tramite una semplice procedura online. Pare nel Regno Unito si possa fare anche con modica spesa, per poi vedersi recapitare a casa i documenti con il cambio di nome già stampato sopra. In quelli del Dodd compariva, Nome: Céline, Cognome Dion.

















Al danno si aggiunga la beffa in quanto appartenente al sesso maschile. Thomas/Céline ha confessato di aver guardato molti degli Show della Dion, nell’ultimo periodo, pur non ricordando assolutamente di aver scelto di modificare il suo nome con quello della sua star preferita. Parlando ad un quotidiano di New York ha poi spiegato," Non sapevo di averlo fatto finché non ho ricevuto tutto nella mia buca lettere, anzi inizialmente mi sono dovuto sedere perché non potevo crederci, poi ho accettato: lei è il mio idolo”. Comunque il gesto ha fatto il giro del mondo regalando a Thomas, ora Céline, una inaspettata popolarità, con numerose fans della cantante entusiaste che gli hanno chiesto di registrare un videomessaggio.