Cesenatico in un Lunedì di Agosto, si apre una finestra e avviene un incontro causale che precede un duetto inedito. Gianna Nannini, che deve esibirsi nella località romagnola è a una delle parti della finestra, dall'altra una passante, l'atmosfera magica della sera ci ha messo il resto. Le due donne hanno improvvisato un "Romagna Mia" insieme. Il video finisce sui social della Nannini che scrive "Non succede niente per caso, grazie di questa emozione signora Maria di Cesenatico". L'esibizione improvvisata si è conclusa con una calorosa stretta di mano ed un bacio...rigorosamente a distanza.









Il video, manco a dirlo ha spopolato, infatti è stato condiviso da oltre ottomila utenti, con più di tremila commenti a sole sedici ore dalla pubblicazione. "Meravigliosa complicità, come madre e figlia all’improvviso occhi negli occhi, il potere della canzone popolare, grande cuore Gianna", è il commento di un fan della rockstar. La complicità nata in una frazione di secondo, in maniera del tutto spontanea, ha scaldato i cuori di tutti romagnoli e non. In serata la Gianna nazionale si è esibita nel suo “Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza” tour, dando ancora una volta dimostrazione del suo immenso talento, portando sul palcoscenico il suo modo di cantare graffiante rock, ma questa volta, in una versione intima e anche delicata.



Dagli inediti estratti dall’ultimo album “La Differenza" ai brani storici di successo, Gianna Nannini ha conquistato ancora una volta la platea di fan.