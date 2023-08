Grande ritorno per James Blunt

A distanza di quattro anni da "Once Upon a Mind", album con il quale aveva conquistato la Top3 della chart inglese, James Blunt torna con un nuovo album in uscita il 27 Ottobre.

Ad anticiparlo, arriva "Beside you", singolo dalle atmosfere insolite per quel che riguarda Blunt che nel presentarlo ha dichiarato: "Beside You" è un brano estivo e scanzonato. E' un po' come festeggiare il fatto di essere riuscito a stare con la persona che hai sempre desiderato da tutta la vita".









La produzione del pezzo porta la firma di The Six, collettivo di Manchester che ha già collaborato con artisti del calibro di Clean Bendit, Marshmello e James Arthur.

In “Who we used to be”, il progetto discografico che vedrà la luce quest'autunno, però, Blunt di produttori ne ha coinvolti diversi: Jonny Coffer, Red Triangle, Jack & Coke e Steve Robson, solo per citarne alcuni.

Nell'attesa di apprezzare per intero il risultato del suo lavoro, certi del fatto che questo artista pluripremiato e sempre apprezzato fin dai tempi degli esordi con “You're Beautiful” non ci deluderà neanche stavolta, ci apriamo a questa sua trasformazione stilistica sulle note di "Beside You".