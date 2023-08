Nuovo singolo per i Doctum

Dopo l'esordio della scorsa estate con “Whip”, i Doctum, trio di dj/producers tutto italiano, ci riprova lanciando un nuovo singolo.

“What the dj said”, questo il titolo, è un brano fresco, di quelli che nascono con l'intenzione chiara di regalare un'ondata di leggerezza a chi li ascolta: “Speriamo che vi divertiate e balliate tanto con questo brano, così come è stato per noi nel produrlo”, queste le parole degli stessi Doctum.









Attualmente impegnati in una serie di date estive nei club italiani, con "What the dj said", segnano l'inizio di un nuovo importante capitolo del loro percorso musicale.

Il brano, infatti, è il primo pubblicato con Spinnin Records. Obiettivo, esportare la loro musica oltre i confini nazionali e, se è vero come è vero che credere nei propri sogni ed agire di conseguenza sia il primo passo per reaizzarli, crediamo si possa dire che loro siano già a metà dell'opera!