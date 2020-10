Il Covid-19 mette il suo sigillo anche su Halloween costringendo fantasmini e mostriciattoli a cambiare drasticamente le usanze e il modo di festeggiarlo. La notte più terrificante dell'anno cambia pelle, è il caso di dirlo, affidandosi all'online. L'offerta però è allettante, si potrà fare il giro all'interno del castello del conte Dracula protagonista dell'omonimo romanzo scritto dall'irlandese "Bram Stoker" nel 1897 diventando il vampiro per antonomasia, il non morto, che ha la necessità di nutrirsi del sangue degli esseri viventi. Egli è pertanto dotato di affilatissimi denti canini utili a mordere il collo delle sue vittime per succhiare il loro sangue. E' figlio di un romanzo, ma affonda le sue radici nella storia, prendendo spunto dalla vicenda storica della famigerata figura del sovrano della Valacchia "Vlad Tepes III" Dracula vissuto tra il 1431 e il 1476 noto come l'impalatore.





La sua leggenda di sanguinario nasce dai racconti che lo vogliono intento a fare colazione mentre osserva l'esecuzione dei suoi nemici lasciati scivolare su pali coperti di grasso. Da qui il nome "Drakul" l'Impalatore".Il personaggio letterario di Stoker tuttavia ha poco in comune con il sanguinario sovrano, considerato un eroe patriottico e un difensore della fede dei rumeni a causa della sua strenua lotta contro i Turchi. Il Dracula di Stoker è chiaramente un discendente della tradizione gotica nella letteratura inglese ed europea in generale. Allora ad Halloween tutti al castello di Dracula, ma non solo, perché l'iniziativa prevede oltre al tour nel palazzo della transilvania e propone 3 differenti esperienze: oltre al Castello in Romania, sarà possibile visitare museo delle cere Madame Tussauds a Berlino, e assistere a uno spettacolo dal vivo (Monster Mess) presso castello di Warwick, in Inghilterra. Camminare virtualmente nei corridoi da paura del Castello, conoscere i meandri più nascosti, le sale da brivido sarà davvero un'esperienza fuori dal comune.



Per prenotarsi basterà collegarsi al sito all'indirizzo https://www.tiqets.com/it/attrazioni-bran-c115866/biglietti-per-castello-di-dracula-accesso-rapido-p975548/