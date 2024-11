Heidi compie 50 anni. Fino al 12 gennaio 2025, Lugano ospita una mostra dedicata alla bambina più iconica dei cartoni animati. Era il 1974 quando la prima puntata di Heidi – Girl of the Alps venne trasmessa in Giappone, conquistando sin da subito i cuori degli spettatori.

La serie è uscita a cadenza settimanale per un anno intero, per un totale di 52 episodi. Si è trattato di un lavoro enorme visto che, per ciascun episodio, venivano realizzati dai 6000 agli 8000 disegni.

Per dar vita alla serie animata ci sono volute approfondite ricerche sul campo da parte di Zuiyo Eizo, rinomato studio d’animazione giapponese che nell’estate del 1973 ha inviato il suo team creativo dal Giappone fino in Svizzera.

Durante quell’estate la squadra di artisti, capitanata dal regista Isao Takahata, si è lasciata ispirare dai maestosi paesaggi alpini di Maienfeld ed è entrata in contatto con le usanze dei contadini e degli allevatori locali.