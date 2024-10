Alex Warren: da senzatetto a grande celebrità

L'infanzia di Alex Warren non è stata facile. Dopo la morte del padre, quando aveva nove anni, fu allevato da una madre alcolizzata con problemi comportamentali. Alla fine lo buttò fuori di casa quando aveva diciassette anni. Era un senzatetto e dormiva nelle macchine dei suoi amici. Non aveva nemmeno la macchina per dormire.

Warren ha raccontato: "Non piacevo a molti genitori dei miei amici perché, invece di lavorare o andare al college, uscivano con me e giravano vlog. Non mi lasciavano stare a casa loro, quindi dormivo nelle macchine dei miei amici. E il giorno dopo, avrei girato con loro. E la notte dopo andavo a casa di qualcun altro e facevo la stessa cosa."

Nonostante la sua situazione di vita, non aveva dubbi sul fatto che avrebbe raggiunto il successo.