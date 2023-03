I segreti di The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd

Il 1 marzo 1973 arriva nei negozi di dischi “The Dark Side Of The Moon“. A inciderlo il gruppo rock britannico dei Pink Floyd, the dark diventerà uno degli album più venduti della storia del rock e della musica. Il triangolo che appare in copertina verrà associato in maniera costante alla band, diventando spesso il vero e proprio simbolo della stessa. Ma cosa significa quel triangolo? Partiamo dicendo che l'intero album ha al suo interno un enormità di significati e che ogni singolo brano va ascoltato e analizzato con molta cura, ma come ci spiega Storm Thorgerson che fu il creatore di quella copertina, ogni particolare di quel capolavoro non è li per caso.

Analizzando la copertina nella sua parte frontale troviamo, un prisma, su sfondo nero, che viene illuminato da sinistra da una leggera luce bianca. Mentre libera a destra un fascio di colori, che sono gli stessi dell’arcobaleno. Ora se al prisma diamo la connotazione dell'individuo e alla luce bianca che viene da sinistra, quella della la vita, possiamo capire perché quella luce bianca si trasforma nei colori dell'arcobaleno. La vita attraversa, quindi entra a far parte dell’individuo (il prisma), che a sua volta la trasforma e la espelle sotto forma di idee e di azioni indotte dalle stesse. Idee e azioni, ma diverse (di colori diversi) pur provenienti da un solo individuo... quello.



Sul retro della copertina, la conclusione al tutto: il fascio di colori continua la sua corsa questa volta finendo sempre in un prisma, ma rovesciato, tornando così ad essere un raggio di luce bianca uscendo dalla parte opposta. E quindi creando una sorta di continuità del meccanismo. I Pink Floyd avevano chiesto una copertina “intelligente” e… Beh, a 50 anni dall’uscita dell’album, possiamo dire che ci troviamo davanti ad una autentica un’opera d’arte!



E su questo crediamo di essere tutti d’accordo.