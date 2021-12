Il gatto con gli stivali del film 'Shrek' esiste davvero

Pisco è un gattone che vive tranquillamente a New York circondato dai suoi giocattoli e dalle infinite attenzioni che un felino possa desiderare. E' un british shorthair, ma ha una somiglianza incredibile con il Gatto dagli Stivali, il personaggio del film Shrek. Gli manca solo la voce di Antonio Banderas che nel film di animazione della Dreamworks lo doppia, anche nella versione italiana.

Il gatto con gli stivali è entrato nella saga a partire dal secondo capitolo suscitando da subito simpatia. Si presenta come un temibile spadaccino sfoggiando però al momento opportuno un' arma segreta del tutto particolare, ovvero due occhioni enormi e dolcissimi in grado di intenerire chiunque qualora ce ne fosse stata l'esigenza.

Pisco il dolcissimo gattone reale ha dalla sua la stessa cartteristica. Uguale al gatto con gli stivali del film Shrek, quegli occhioni che sfodera soprattutto quando allungando le zampine implora i padroni per avere cibo. Al suo "umano"non è sfuggita la cosa che ha creato un profilo Instagram dedicato al micio Pisco. Poi sfruttando e giocando sull'incredibile somiglianza, ha attirato centinaia di migliaia di followers. Arrivando a più di 600mila per la precisione.