Il Pino della discordia

La scena che si presenta ai passanti potrebbe essere presa da Alan Ford il famoso fumetto dove i protagonisti sono carichi di un perverso senso dell'umorismo verso i propri simili, invece è realtà. Siamo nel Regno Unito, in un quartiere residenziale di Sheffield, un albero che sporge sul vialetto del vicino inevitabilmente crea fastidio, siamo certi che il proprietario del pino abbia ricevuto più di un avviso che lo invitava a provvedere. Ma a quanto pare gli inviti sono caduti nel nulla e allora il vicino ha provveduto, del resto: "chi fa da se, fa per tre". Aggravante, i rami che sporgevano sul vialetto erano pieni di uccelli e con i loro escrementi lo sporcavano tutto, si aggiunga poi che la folta chioma dell’albero ostruiva in parte l’entrata della stradina privata.

















I coniugi Lee, questo il nome degli spazientiti vicini, due arzilli settantenni, hanno optato per una azione risolutoria. Hanno quindi chiamato una squadra di giardinieri per "tranciare la metà del pino che sporgeva nella loro proprietà". Alla fine hanno ottenuto una pianta la cui chioma sembra divisa in due con una precisione da righello. Manco a dirlo la pianta così conciata non è sfuggita all'attenzione di qualcuno che dotato di cellulare ha fatto la foto da social. Divenuta subito virale è costata ai coniugi Lee il soprannome di "vicini meschini", cosa che ovviamente non ha incontrato i favori della signora Lee.

Comunque in questa vicenda tragicomica a farne le spese è stato solo l’albero.