Fugge dal pronto soccorso su una sedia a rotelle

Scappa dall’ospedale di Torrette, siamo ad Ancona con la sedia a rotelle, e viene ripreso. Era finito all’ospedale perché in preda ai fumi dell’alcool, ed era anche convinto che il personale medico gli avrebbe dato un immediato accesso al pronto soccorso. Quando si è accorto che i suoi calcoli erano sbagliati e si è ritrovato a sedere sopra una sedia a rotelle in attesa del proprio turno, l’uomo, un moldavo di 43 anni ha stabilito che l'attesa si stava facendo insopportabile. Esasperato oltre ogni limite decide di andarsene dal pronto soccorso e ha imboccato il corridoio aiutandosi con le mani sempre seduto sulla sedia a rotelle. Uscito dall'edificio l'uomo si è trovato in mezzo al traffico compreso quello dei mezzi pesanti. Attraversato il pericolo continua la sua fuga, ma imboccata la via più vicina è cominciata la salita che lo ha costretto a fermarsi. Fine della corsa.

L'uomo, e la sedia a rotelle, sono stati recuperati da un mezzo della Croce Gialla di Ancona.