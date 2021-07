Trova scarafaggio ferito per strada e lo porta dal veterinario

Thanu Limpapattanawanich, e credeteci non è il codice fiscale ma il nome del veterinario thailandese che ha raccontato la storia del paziente piuttosto insolito che si è presentato in studio: uno scarafaggio. L'insetto era stato raccolto dalla strada dopo essere stato calpestato. Il primo pensiero del soccorritore è stato il classico, "qui ci vuole un medico". Così raccolto l'acciaccato "eterometabolo" si è precipitato al "Sai Rak Animal Hospital" dove appunto lavora l'incredulo Dr. Thanu, (che per comodità chiameremo per nome), chiedendo di salvargli la vita. E il solerte veterinario ha accettato la sfida.

















Dopo aver visitato il paziente il dottore ha messo in chiaro che le possibilità di sopravvivenza erano del 50%“. Avendo del coraggio e buon cuore ha poi confessato molto onestamente che questa era la sua prima volta che curava uno scarafaggio. Compreso che non c'era, molto che potesse fare, ha posto il "paziente" in un contenitore ossigenato per aumentare le sue possibilità di sopravvivenza. Ovviamente il gesto di cercare di salvarlo ha scatenato un acceso dibattito tra chi ammira questo amore estremo per gli tutti gli animali, e chi lo giudica eccessivo preoccuparsi della salute degli insetti.

Ora non sappiamo se lo scarafaggio sia sopravvissuto alle cure , ma bisogna anche dire "ad onore del vero", che il solerte veterinario non ha chiesto nulla a saldo della sua prestazione, ovvero "ha operato assolutamente gratis".