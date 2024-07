Il pop-funky degli Imagine Dragons

Dopo Eyes closed, rilasciato anche in una versione con il re del latin pop J Balvin, per gli Imagine Dragons arriva un nuovo pezzo dall'album LOOM: Nice to meet you.

48 dischi di Platino in totale, 240 miliardi di stream, 98 milioni di album venduti, 1 Grammy Award per questa band che è arrivata al sesto album, spesso in cima alle classifiche di mezzo mondo, e che ha da poco rilasciato questo singolo allegro ed estivo che racconta le prima coinvolgenti e bellissime fasi di una relazione. Quei momenti che si vivono subito dopo una stretta di mano, e dopo aver pronunciato quella semplice frase, che piacere incontrarti, magari in un coup de foudre improvviso e piacevole.

Pubblicato anche il video, diretto da Matt Eastin, collaboratore di lunga data della band. Atmosfera retrò, con il cantante, Dan Reynolds, che ha un incontro romantico (forse) con una bellezza bruna. Video e album sono interamente prodotti dalla band di Las Vegas, in LOOM 9 tracce inedite, con due già arrivate al successo e le altre da scoprire.