Il ritorno di Corto Maltese

Per gli amanti dei fumetti è in programma un grande ritorno quello di Corto Maltese nato dalla creatività di Hugo Pratt. Corto è un vero e proprio mito nato nel 1967. La sua prima storia si intitola “La ballata del mare salato” ritenuta un classico del genere, un graphic novel ante-litteram che ha fatto scuola.

La serie comprende 32 storie di varia lunghezza, pubblicate, senza una periodicità fissa, nel corso degli anni da diversi editori, in Italia e Francia. La trama della storia di prossima uscita è ancora segreta, ma il ritorno del marinaio 54 enne ha destato tantissima curiosità. Ma dovremo avere pazienza fini a settembre quando il testo verrà messo in vendita nelle librerie. Sul territorio italiano il libro sarà pubblicato da Cong che detiene i diritti di tutte le opere di Hugo Pratt.