Il ritorno di Gianna Nannini

Un ritorno atteso quello di Gianna Nannini, assente dalle scene dal 2019, vale a dire dall’uscita del suo diciannovesimo album in studio, “La differenza”.

Il 2024 non sarà un anno qualunque, il prossimo 14 giugno la rocker toscana compirà 70 anni e per l’occasione si preannunciano grandi festeggiamenti, tra cui un nuovo progetto discogfico atteso per la prossima primavera. “Silenzio” è il singolo che segna l’inizio del nuovo capitolo discografico di Gianna Nannini.

Per l'occasione una cover speciale, realizzata dal fotografo e regista statunitense Danny Clinch “Silenzio” è una profonda riflessione in musica su quelli che sono i sentimenti che, alla fine di una relazione, trovano rifugio soltanto nell’introspezione.









L’ouverture al pianoforte dà il via ad un crescendo ritmico che trova il suo culmine nell’energico ritornello. Il brano anticipa non solo l'album,ma anche un film di prossima uscita e un tour internazionale che si aprirà con cinque grandi anteprime europee.

“Sei nell’anima tour -European Leg” parte il 25 novembre all’Hallenstadion di Zurigo, per poi proseguire il 28 Novembre all’ Olympiahalle di Monaco, il 14 Dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 17 Dicembre al Forum di Milano e il 21 Dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.