The Knocks con i Sofi Tukker

Non c'è due senza tre!

Sicuramente l'avranno pensato anche i Sofi Tukker quando deciso di rinnovare, appunto per la terza volta, la collaborazione con The Knocks.

“One one one”, questo il titolo del loro ultimo singolo ispirato agli anni '80.









Una canzone energica che non si riesce a smettere di ballare, così l'hanno definita gli stessi Sofi Tukker.

In merito ai loro colleghi invece hanno detto: "Abbiamo cominciato con "Best Friend", poi "Brazilian Soul", ora è il turno di "One on One"... amiamo fare musica con i nostri amici. The Knocks sono letteralmente uno dei motivi per cui siamo una band ed è così bello ogni volta che lavoriamo insieme. Quando eravamo in studio a produrre il pezzo, eravamo talmente in sintonia e spensierati, che ci siamo sentiti come quattro amici che si divertivano, senza alcuno stress da lavoro.”

I The Knocks dal canto loro, hanno assolutamente confermato quest'intesa, raccontando la genesi quasi casuale di questo ultimo lavoro: "Questa canzone è nata dopo che avevamo trascorso una serata fuori a New York, dopo non esserci visti per molto tempo - eravamo in un club che suonava un sacco di roba indie dance e italo disco e il giorno dopo siamo andati in studio a produrre questa traccia."