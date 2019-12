Il ritorno di Grease!

Concediamoci qualche minuto per sognare... C'è una foto che vede insieme John Travolta e Olivia Newton-John con i classici costumi di Grease il celebre film del 1978. La pellicola che ha lanciato Sandy e Danny nell'olimpo di Hollywood, un film che ha emozionato milioni di fan in tutto il mondo e che con questo scatto le riporta in auge.

Compaiono ancora bellissimi nei panni di Danny Zuko, il leader degli studenti della Rydell High School, e Sandy Olsson, la ragazza australiana di cui lui si innamorerà perdutamente.

Sono trascorsi 41 anni dalla prima scena insieme eppure i due fanno ancora sognare, lei indossa una lunga gonna gialla, lui un completo nero con giacca di pelle e dai loro volti trapela la loro stessa emozione.





Lo racconta anche la stessa Olivia Newton-John in un tweet: «Siamo tremendamente emozionati», ha scritto l’attrice sul suo profilo Instagram, condividendo lo scatto pubblicato dal Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach. «Non indossavamo questi abiti da quando abbiamo girato il film» ha aggiunto.

Anche John Travolta commenta lo scatto : «È ancora Grease ragazzi» ha scritto l'attore postando una foto a bordo della sua celebre auto rossa. «Avevo solo 18 anni, vidi quel musical a Broadway e rimasi fulminato. Così mi feci avanti e mi presero». Tutto il resto è storia. Ci fu anche un piccolo intoppo. «La mia passione segreta era sempre stata quella di interpretare il protagonista, Danny. Non avvenne a Broadway, ma al cinema sì, non posso lamentarmi. Sarò sempre grato a Grease, la mia carriera è iniziata lì».