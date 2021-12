Il ritorno di Katy Perry nel nuovo singolo di Alesso: "When I'm Gone"

Un attesissimo ritorno quello di Katy Perry. Una delle popstar più amate e premiate torna a fare musica insieme ad Alesso, il Dj e producer svedese con cui pubblica un singolo perfetto per la notte di Capodanno: "When I'm Gone".

Nella notte di fine anno i due artisti saranno impegnati a suonare per i loro fan. Alesso sarà la gueststar di due show per la vigilia: al Fountaine Bleau di Miami insieme a Doja Cat e poi al Liv Nightclub, mentre il 31 sarà headliner all’Omnia Nightclub di Las Vegas.









Katy Perry invece si prepara per lanciare la sua prima Residency, "Play", a Las Vegas al Resorts World dal 29 dicembre 2021 fino al 19 marzo 2022. La notte di Capodanno, si esibirà in diretta sulla CNN.

"When I'm Gone", è un singolo che racconta di una donna molto sicura del suo uomo. Lui non potrà far altro che ricordarsi di lei anche quando se ne sarà andata. Nonostante cerchi di distrarsi, lei è un pensiero fisso nella sua mente.

Alesso & Katy Perry - When I'm Gone