Kate Middleton accompagna Tom Walker e vola in classifica

Possiamo cominciare a chiamarlo effetto Kate. La futura regina consorte dal suo ingresso in casa Windsor,ha praticamente trasformato in oro tutto ciò che è passato sotto le sue mani. Una volta il vestito indossato durante uno shooting, l'altra il taglio di capelli sfoggiato ad un incontro pubblico. Ma questa volta ha superato se stessa arrivando a stupire non solo i suoi futuri sudditi, ma il mondo intero, entrando a modo suo in punta di piedi, nell’universo musicale. Come ogni anno si è tenuto il "Royal Carols: Together at Christmas", concerto di Natale nell’ Abbazia di Westminster, in ricordo delle vittime del Covid. Tra gli invitati a cantare anche il cantautore inglese Tom Walker con il brano: "For Those Who Can’t Be Here".

Kate è stata la vera protagonista della serata, duettando al pianoforte con il cantautore e lanciandolo in vetta alla classifiche. Walker ha poi rivelato che la duchessa gli ha scritto per ringraziarlo: «Mi ha mandato una lettera di ringraziamenti, ma sono io che dovrei ringraziare lei, la canzone stata accolta benissimo e nelle graduatorie ha fatto un salto in avanti di ben 57 posizioni. Probabilmente adesso devo alla duchessa dei diritti d’autore». Sorridendo il musicista ha poi aggiunto: «Al di là degli scherzi, è stata un’esperienza meravigliosa e lei è stata davvero calorosa. Ha ringraziato ogni artista, ci siamo sentiti tutti parte di qualcosa di così speciale».

Kate suona il pianoforte da quando era una bimba e accordarsi con Tom non le deve essere stato difficile tanto che il cantante ne ha esaltato la duttilità: «Certo, ci siamo incontrati prima del concerto e abbiamo fatto alcune prove, le ho dato una registrazione della traccia senza la parte del pianoforte, così che potesse esercitarsi. Ovviamente si è presa il suo tempo per impararla e quando ci siamo trovati per registrare è stata proprio fantastica».

E fantastica è quello che Kate Middleton sta confermando di essere, ad sua uscita pubblica, e in tutto quello che fa.....