Isabella e i suoi 70 anni.

La definizione di “poliedrica” le sta davvero stretta, compie oggi 70 anni Isabella Rossellini, Icona di bellezza, di stile, attrice, regista fotografa. La stiamo aspettano nelle sale con “The land of Dreams”. Nata il 18 giugno 1952, figlia di due miti del cinema mondiale, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, lei stessa un mito della bellezza: sette anni fa una importante azienda cosmetica l'ha assunta per la seconda volta dopo averla messa senza cerimonie alla porta venti anni prima perché "troppo vecchia per far sognare alle donne che resteranno giovani per sempre". Nata a Roma negli anni dello "scandalo" dei suoi genitori, per Isabella il cinema è stato fin dall'inizio il mestiere di famiglia. Pubblicamente single da 25 anni (ma ha avuto un boyfriend nei mesi del lockdown da Covid), la Rossellini continua a recitare anche se le parti non sono più da protagonista recentemente ha detto: "E' difficile per una donna di 70 anni", presentando alla Cineteca di Bologna "Francesco Giullare di Dio" del padre.

In parallelo c'è una seconda carriera: madre di due figli e nonna di due nipoti, da qualche anno Isabella fa la "contadina" nella tenuta "Mama Farm", 15 ettari a Long Island, dove tra galline e cani "adottati" si è reinventata anche nel settore dell'ospitalità con un bed and breakfast ispirato alle sue tre culture: fattoria americana, casa di campagna italiana, contemporaneo svedese. "Mama Farm" (racconta l'Ansa) è all'insegna dell'organico e Isabella alleva 150 galline vintage (hanno nomi come Andy Warhol e Amelia Earhart e sono il soggetto del suo ultimo libro, "My Chicken and I") e pecore estinte battezzate coi nomi di donne artiste come (Frida) Kahlo, (Georgia) O'Keefe e perfino (Greta) Garbo. La natura non è un hobby: la star e regista degli short "Green Porno" sulla vita sessuale degli insetti ha ottenuto un master in etologia.