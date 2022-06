Buon Compleanno "Macca"

Senza dubbio una delle leggende della musica internazionale oggi festeggia i suoi 80 anni e lo fa nel modo migliore suonando in giro con il suo tour. Il “giovanotto” in questione è Sir Paul Mc Cartney che proprio oggi raggiunge questo importante traguardo e come promesso quasi in gesto di sfida con gli amici e rivali Mick Jagger e Keith Richards che dovranno attendere l'anno prossimo per il fatidico momento i cui soffieranno sulle loro 80 candeline, festeggerà in tour.

“Macca” è negli Stati Uniti con "Got Back", la sua nuova serie di concerti che ha un titolo quasi inevitabile: da una parte indica il ritorno al live dopo la pandemia, dall'altra gioca con "Get Back", il titolo del formidabile, e per certi aspetti sconvolgente per bellezza e profondità di scoperte, documentario firmato da Peter Jackson sulla realizzazione di "Let It Be". Nessuno, né i fan né tantomeno "Macca", può oggi riflettere sui Beatles senza pensare a quelle immagini: e infatti nei suoi concerti Paul ne fa proiettare alcuni spezzoni fino a lanciarsi, segno che il tempo lenisce ferite e dolori, in un duetto virtuale con John Lennon su "I Got A Feeling".