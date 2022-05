Julia Roberts, George Clooney :"Ticket to Paradise"

Per tornare a recitare Julia Roberts voleva un copione che fosse all'altezza di "Pretty Woman", "Notting Hill" o anche 'Il matrimonio del mio migliore amico', altrimenti avrebbe preferito continuare ad occuparsi della sfera personale. L'obbiettivo della vita della Roberts era quello di far quadrare l’orario di lavoro con quello del marito e con gli orari scolastici dei bambini, quindi programmare le vacanze estive. Invece poi le è capitato tra le mani il copione di "Ticket to Paradise", del regista e sceneggiatore Ol Parker, ha deciso di rompere il digiuno artistico. Molto ha giocato anche il fatto che al suo fianco ci fosse George Clooney, visto che è stata da subito una condizione posta per accettare il progetto. Poi per lei rientrare nei ritmi e nei tempi della commedia romantica è stato facile, ammettendo lei stessa: "Entri nella modalità in cui le endorfine si spengono quando fai qualcosa di intelligente e la gente dice 'Oh!'. Per me è una gioia tornare a recitare in quella dimensione in cui l’unico pensiero è creare divertimento".









Copione Scritto dal regista Ol Parker insieme a Daniel Pipski, "Ticket to Paradise" è prodotto dagli stessi George Clooney e Julia Roberts attraverso le loro rispettive case di produzione, Smokehouse Pictures e Red Om Films, sotto l’egida e supervisione di Universal. Girata nel Queensland, Australia. La storia narra di una coppia divorziata che unisce le forze e si reca a Bali per impedire alla figlia di fare lo stesso errore che loro stessi hanno commesso 25 anni prima, incastrandosi la vita per colpa di un matrimonio avventato.Tutto quello che succederà ai due protagonisti durante la permanenza sull'isola indonesiana, non è dato spoilerare, ma le premesse per un film divertente ci sono davvero tutte.

Riusciranno i nostri eroi nel loro intento? Sarà questa l'occasione per far riaccendere la scintilla del vero amore tra i due? Lo scopriremo solo a ottobre, quando è prevista l'uscita del film.