Kygo, Avicii & Sandro Cavazza – Forever Yours

Uscito il 24 gennaio 2020 Forever Yours è un singolo Kygo, Avicii e Sandro Cavazza, tributo ad Avicii, il producer scomparso il 20 aprile 2018.

Il brano nasce in realtà nel 2016, quando il cantautore Sandro Cavazza condivise una prima bozza di questo pezzo con Tim “AVICII” Bergling, che prese da subito a lavorarci sopra, senza di fatto riuscire a portare a termine il tutto prima di lasciarci.

E' stato durante l'Ultra Music Festival, che Kygo, ispirato dalla versione demo suonata durante l'evento, ha deciso di riprenderla e completarla insieme a Cavazza per omaggiare l'amico che non c'è più. La stessa track è stata presentata in anteprima da Kygo anche durante il suo set al Concerto Tributo di Avicii il 5 dicembre 2019.

Ascolta qui "Forever Yours" di Kygo, Avicii & Sandro Cavazza