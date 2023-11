L'energia del futuro

Ci sono delle possibili novità che riguardano l'alimentazione delle stazioni di servizio e i caselli per pagare il pedaggio, l'energia elettrica arriverà dalle auto in frenata.

Sarà la forza cinetica sprigionata dalle vetture in decelerazione a dare la carica. Energia che di solito viene dissipata in calore ai freni.

La prima sperimentazione al mondo è in Italia, realizzata da Autostrade per l’Italia. Si tratta del progetto Kinetic energy harvesting from vehicles (Kehv), primo test globale che prevede l’utilizzo di una piattaforma tecnologica capace di trasformare l’energia cinetica dei veicoli in frenata.

Una tecnologia sviluppata da Movyon, centro per la ricerca e l’innovazione del gruppo Autostrade per l’Italia e leader nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni avanzate di Intelligent Transport Systems e monitoraggio delle infrastrutture.

La sperimentazione parte dalla Toscana. I test sono iniziati in A1, Autostrada del Sole, nell’area di servizio di Arno Est e continueranno nei prossimi mesi anche con la sperimentazione in una pista di un casello per pagare il pedaggio.

Autostrade vuole realizzare una piattaforma, integrata con i principali sistemi di gestione e monitoraggio dell’infrastruttura autostradale, che possa produrre energia pulita oltre a quella tipica del fotovoltaico.