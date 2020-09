"Latina", il nuovo singolo di Emma Marrone

Doppia gioia per Emma Marrone: il ritorno in salute e l'uscita del suo nuovo singolo "Latina". Un brano presentato anche sui social e accompagnato da coreografia in cui la cantante stessa si è cimentata per realizzare un vero e proprio video-tutorial. “SE SEI FELICE BALLA! Io ci ho provato, adesso tocca a voi... e so già che sarete pazzeschi!”, queste le parole con cui ha lanciato la sfida. Una challenge seguita da tantissimi fan che in queste ore la stanno imitando su TikTok e su Instagram.





, è uscita proprio lo scorsoe a quanto pare è tra iin questi giorni, oltre ad aver ricevuto tantissimi complimenti anche da colleghi come Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Negramaro, Paola Turci, Stash dei The Kolors e Dardust. Inoltre in poche ore ildel pezzo ha superato ied Emma fa sapere di sentirsi "Super felice e carica".

In programma per il 2021 anche il nuovo tour dove l'artista sarà protagonista nei palazzetti a partire da maggio e successivamente, il 6 giugno la potremo vedere anche all'Arena di Verona.

