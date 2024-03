Lo spettacolo della luna di Marzo

La prima data da segnare è il 25 marzo per la splendida eclissi penombrale di luna, visibile anche in Italia! Il fenomeno è così chiamato perché il nostro satellite transita solo per la penombra della Terra, senza essere occultata dall’ombra.

Il disco lunare, in fase di piena, sarà dunque ancora visibile, ma “sbiadito”. Sole, Terra e luna devono comunque essere allineati in quest’ordine.

Forse meno spettacolare dell’eclisse totale di luna, nel corso della quale il nostro satellite viene completamente oscurato dal cono d’ombra proiettato dalla Terra, ma è comunque meritevole di osservazione.

La luna piena di questo mese, attesa appunto il 25 è chiamata Luna del Verme o Luna del Lombrico dai nativi americani a causa dei lombrichi che escono dal terreno quando la terra inizia a scaldarsi nel mese di marzo, invitando i pettirossi al ritorno.

Ma è anche gioco di parole tra worm moon (luna del lombrico) e warm moon (luna tiepida), visto che le temperature si fanno sempre più miti.

Questo nome, comunque, viene solo dalle tribù del sud, infatti i lombrichi non esistevano nel Nord America quelli che si trovano oggi in quelle terre sono specie invasive portate dai coloni per fertilizzare il suolo, o per caso in quanto si trovavano nelle piante trasportate, o infine perché presenti nel terreno usato come zavorra nelle navi.

Per le tribù del Nord, come quella dei Shawnee, era invece questa la Luna della linfa, per ricordare alle tribù che potevano iniziare a spillare lo sciroppo d’acero. La Luna nuova è invece attesa il 10 marzo.