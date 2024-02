Il ristorante senza piatti

Quante volte, quando ci capita di essere stanchi e di avere fame, arrivati a casa apriamo il frigo e addentiamo il grana o mangiamo il prosciutto dalla confezione direttamente sul tavolo da pranzo?

A chi verrebbe mai in mente che in quel momento stiamo dando un contributo alla salvaguardia del pianeta? In che modo? Rinunciando all’utilizzo di stoviglie risparmiando così detersivi, acqua, energia.

Pensate ora ad un ristorante dove il cibo sia servito direttamente sul tavolo eliminando il piatto in cui contenerlo. Si tratta di una new entry per i buongustai “alternativi” si trova a Stoccarda.

Si chiama Heaven’s Kitchen e propone cucina vegana e cruelty free servita con guanti su tavoli rivestiti di tovagliette di carta.

La logica da cui nasce è evitare sprechi e sovrapproduzione senza rinunciare al gusto L’idea di proporre pietanze in un modo inusuale è firmata Tanja Goldstein. Il suo è il primo ristorante senza piatti al mondo, vincitore fra l’altro del German Gastronomy Award 2023.

La formula su cui si basa la proposta della chef è davvero singolare. A cena i camerieri passano con i carrelli da ogni cliente e con i guanti servono salsine ai mirtilli, focaccine, cereali e tante altre prelibatezze vegane su carta da forno compostabile.

In questo modo non solo risparmiano acqua, detersivi ed energia elettrica, ma lavorano anche meno.