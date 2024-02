Diritto di disconnessione

La tecnologia ci ha messo nelle condizioni di essere sempre raggiungibili in ogni momento giorno e notte, a volte siamo talmente immersi in questo circolo vizioso che restiamo raggiungibili anche in vacanza.

E invece è bene sapere che abbiamo il sacrosanto diritto di non rispondere a mail e telefonate fuori dall’orario lavorativo.

In Australia questo diritto potrebbe diventare legge. Sta infatti per essere introdotta una norma che consentirà ai dipendenti di ignorare telefonate e messaggi del proprio datore di lavoro.

Sono anche previste multe allo stesso se dovesse violare la regola e quindi disturbare i dipendenti fuori orario.

Si chiamerà “diritto alla disconnessione” e fa parte di un pacchetto di norme volte a proteggere i diritti dei lavoratori per ritornare ad un sano equilibrio tra lavoro e famiglia.

Norme simili sono già state introdotte in Francia, in Spagna e in altri paesi dell’Unione europea.