"Oggi non ho voglia di andare al lavoro, ci vediamo domani". E' questo il concetto che ruota attorno alla "giornata del piumone", duvet day che in Gran Bretagna nasce nel 1997 per potersi prendere un giorno libero dal lavoro senza preavviso e dedicarsi alla cura di se stessi...

Per saperne di più, ascolta il reloaded!