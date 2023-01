Loredana Bertè torna live in teatro... e prima passa da Sanremo

L'ultima esibizione a Sanremo della Bertè risale alla 69° edizione quando arrivò quarta con Cosa ti aspetti da me, e questo 2023 ce la riporterà sul palcoscenico dell'Ariston insieme ad Achille Lauro, altro ospite quest'anno, nella serata del 4 febbraio con una versione inedita di Sei bellissima, uno dei successi storici della cantante calabrese, scritto nel 1975.

Questo 2023 non solo ci regalerà questa esibizione estemporanea, ma addirittura un'intera stagione per Loredana, che ha scelto i più bei teatri della penisola per il Manifesto Tour. Il titolo è quello dell'album uscito nel 2021, che abbiamo conosciuto ed apprezzato a partire dal singolo Figlia di... entrato con merito in tutte le classifiche radio, streaming e vendita.









La bella notizia per i suoi tantissimi fans è arrivata attraverso una foto pubblicata sull'account IG della cantante, corredata da una semplice frase: "Si riparte con ‘Manifesto Tour Teatrale 2023’, che ci porterà nei più prestigiosi teatri italiani”.

Per il momento mancano specifiche su date e location, e l'invito è di seguirla su Instagram per restare sempre aggiornati. Cosa che faremo anche noi.