Con la bella stagione ritornano sempre e non sono solo i tormentoni estivi legati alla musica, ma piuttosto quelli legati a zampironi, candele alla citronella, basilico: si hai capito, stiamo parlando delle zanzare. Ma perchè alcune persone sono immuni dalle loro punture? Solo fortuna? No, c'è qualcosa in più...scopri tutto nel nostro reloaded!