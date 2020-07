Sandra Bullock una diva da 55 candeline

Domenica 26 Luglio Sandra Bullock ha spento 55 candeline è una delle personalità più riservate di Hollywood, e tra amori falliti, sogni ha sempre saputo riscrivere le regole della popolarità gestendo la sua vita privata finita in pasto ai giornalisti. Il suo primo bambino la Bullock lo ha adottato nel 2010, in un periodo non certo favorevole a lei e al suo matrimonio andato in pezzi a seguito del tradimento dell'allora marito, Jesse G. James. Compie 55 anni e lo fa a testa alta, uscendo dal tradimento pubblicamente vissuto sui rotocalchi, mentre il suo ex marito porta tranquillamente avanti la sua relazione con la pornodiva Michelle McGee, alla quale avrebbe giurato di essere una persona libera, un uomo divorziato. Lei la stessa Sandra che pochi giorni prima dell'orrenda rivelazione, mentre era sul palco degli Oscar , si prodigava in ringraziamenti al marito con parole davvero sentite su come le avesse fatto capire l'importanza di stare con una persona che ti guarda le spalle, ha dovuto incassare. E' andata avanti, discreta, composta ha modificato la domanda di adozione da moglie a madre single, e dopo 5 anni ha vinto la sua tenacia abbracciando il bambino arrivato in adozione, il suo primo, Louis. Ne ha poi adottata una seconda Laila.La Bullock negli anni, è stata l’immagine della resilienza, senza mai cedere alle lusinghe di una vendetta, è semplicemente andata avanti e preoccupandosi della sua vita e di quella delle due creature che ha scelto di avere accanto a se.

Tanti auguri signora Bullock