Strategie per un risparmio energetico che aiuti anche il clima

1,8 i milioni di tonnellate di 2CO2, è il risparmio in tre mesi in Germania, grazie alla riduzione a 9 euro del costo di abbonamento mensile per viaggiare su tutto il trasporto pubblico nazionale. Un dato che corrisponde all’inquinamento prodotto dall’alimentazione da 350 mila case in un anno. Un esperimento quello tedesco che ha dimostrato il suo successo, con circa 52 milioni di biglietti venduti a partire da fine maggio, 42 milioni in più rispetto al solito, e una riduzione significativa dell’impatto ambientale dei trasporti. Una strategia messa in campo anche per contrastare il caro energia e incentivare l’uso dei trasporti pubblici, la Germania ha ridotto sensibilmente il prezzo degli abbonamenti per i tre mesi estivi, da giugno ad agosto 2022.

Per questo periodo di tempo, con un semplice abbonamento da 9 euro al mese, i cittadini tedeschi hanno potuto usare indifferentemente treni locali e nazionali, autobus, metro e tram. Una scelta quella tedesca coraggiosa che ha prodotto un positivo impatto climatico, tanto che alcune associazioni ambientaliste hanno protestato per la fine del programma. In Spagna ad esempio ci saranno rimborsi del 100% degli abbonamenti ferroviari per tre mesi. In Lussemburgo i mezzi pubblici sono gratuiti, Malta è pronta a fare lo stesso passo, e ci sono alcune iniziative anche in Italia