Super Bowl 2024 è green

Il Super Bowl 2024 sarà green è una delle grandi novità che riguardano l'appuntamento più seguito del pianeta. L’energia che alimenterà l’Allegiant Stadium, lo stadio di Paradise a Las Vegas, in cui quest’anno si svolgerà l’attesissimo appuntamento arrivato all' edizione numero 58, arriverà tutta dal parco solare del deserto del Nevada.

È la prima volta che accade nella storia Domenica 11 febbraio i Kansas City Chiefs sfideranno i San Francisco 49ers in uno degli appuntamenti sportivi più attesi a livello mondiale: l’arcinoto Super Bowl, che ogni anno – in un modo o nell’altro – fa parlare di sé.

L’energia verrà raccolta da un parco fotovoltaico di proprietà di NV Energy, che si trova nel deserto del Nevada. Contiene 621mila pannelli in grado di generare l’energia necessaria per alimentare anche un impianto grande come l’Allegiant Stadium, che può ospitare fino a 65mila tifosi.

Il tetto dello stadio, inoltre, è realizzato in un materiale che lascia entrare circa il 10% della luce diurna ma blocca tutto il calore solare, quindi è necessaria meno energia per raffreddare l’edificio.

E tutto, dall’erba tagliata agli avanzi di cibo e ai mozziconi di sigarette, viene compostato o convertito in altre forme di energia