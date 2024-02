Mozziconi si trasformano

I mozziconi di sigaretta, sono uno delle nostre trascuratezze che costano di più al pianeta per lo smaltimento occorrono mediamente otto anni.

Ogni anno, miliardi di mozziconi di sigaretta vengono gettati via, infiltrandosi negli ecosistemi terrestri e marini, rilasciando sostanze tossiche.

La startup Code Effort Pvt. Ltd, con base a Noida, in India, ha intravisto in questo problema una straordinaria opportunità: raccogliere e riciclare questi rifiuti trasformandoli in una gamma di prodotti utili, dai cuscini ai peluche, ma carta riciclata e buste da lettera fino addirittura al compost organico.

Questa iniziativa nasce dalla preoccupazione dei fondatori, Naman Gupta e Vishal Kanet, per l’enorme quantità di rifiuti generati durante una festa.

La loro curiosità li ha portati a indagare sul destino dei mozziconi di sigaretta e sulla loro biodegradabilità, scoprendo che i filtri sono realizzati in acetato di cellulosa, una sostanza simile alla plastica e dannosa per l’ambiente.