Il Comune senza cellulari

Un luogo del mondo di cui pochi avranno sentito parlare ma che ora è davvero sulla bocca di tutti.

Seine-Port comune francese che ha deciso di proibire gli smartphone negli spazi pubblici. Va specificato che questo è quanto vorrebbe la maggioranza di un piccolo centro francese di 2000 abitanti.

Ma una misura del genere non è compatibile con la legislazione nazionale, per cui non è ovviamente prevista nessuna sanzione a chi non rispetta il divieto.

Tuttavia la notizia è che in questa località a 40 chilometri a sud di Parigi è partita una campagna per esortare le persone a limitare radicalmente il tempo passato con gli occhi sui cellulari.

Il cosiddetto divieto si applica sia agli adulti che ai bambini, sia che camminino per strada, che si siedano sulle panchine pubbliche, nei ristoranti o nei caffè, o nei negozi.