Tornano gli ABBA

Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Frida Lyndstad, per tutti gli ABBA, ci avevano lasciato con un album dal titolo "The Visitors", quello che fino ad oggi credevamo essere l'ultimo della loro produzione. Sono passati 40 anni e di conferme e smentite riguardo una loro possibile reunion se ne sono susseguite tante.

Dopo l'annuncio dello scioglimento nel 1982, dove rivelavano di aver deciso di intraprendere strade diverse, nel 2016 avevano acceso le speranze dei fans quando si sono ritrovati per festeggiare i 50 anni dell'incontro tra Ulvaeus e Andersson.

Passano due anni e nel 2018 la band dichiara di essere tornata in studio per registrare due nuovi brani (uno intitolato I Still Have Faith In You). Purtroppo ci si mette il Covid e i due brani non vengono pubblicati. Questa volta pare sia davvero arrivata la volta buona, e le canzoni inedite si vocifera non siano l'unica bella novità. Gli Abba sono, infatti, pronti a dare il via a "ABBAtar Voyage tour", uno show realizzato con degli ologrammi.