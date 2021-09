Francesco Gabbani: "La rete" è il nuovo singolo

"La rete" è il nuovo singolo di Francesco Gabbani ed è il primo accenno al ritorno discografico del cantautore che promette un autunno ricco di sorprese. Lo stile rimane quello che ha consacrato il suo successo: ironia, melodia orecchiabile, giochi di parole e alla base la riflessione su argomenti legati all'attualità.

Il brano è accompagnato da un videoclip ed è lo stesso Gabbani a raccontarci tutti i passaggi della sua creazione:

"..nasce dall’intenzione di rappresentare concettualmente il tentativo di liberarsi dalla condizione di trappola mentale, espressa dalla canzone stessa. Racconta però il viaggio di chi ha già preso coscienza di essere il “pescatore di se stesso” e che accetta serenamente di affrontare tutti gli scenari che la vita propone per tornare al suo elemento naturale. Sono felice di essermi messo in gioco in questo video, semplice concettualmente, ma impegnativo dal punto di vista fisico, soprattutto nella parte “montana” che ho avuto il piacere di girare in una terra a me cara come le Dolomiti dell’Alta Badia. Ed è stato piacevole tornare a collaborare con l’amico fotografo Daniele Barraco, che ha curato la regia di questo lavoro, e riscoprire le emozioni già provate insieme durante la lavorazione del video di Amen.”









Un modo per il cantante di mettersi nuovamente in gioco. Nel video ci accompagna in un viaggio surreale che lo riprende mentre si cala sulle Dolomiti grazie ad un elicottero e dove con una guida alpina prosegue in un percorso alquanto impervio per poi arrivare al mare.

Le cadute e le difficoltà che accompagnano questo cammino divengono metafora e simbolo della vita di ciascuno di noi. A volte ci si perde oppure si cade, ma possiamo sempre fare appello al nostro coraggio rialzandoci e affrontando ciò che ci si presenta davanti senza rimanere intrappolati nella rete.

Francesco Gabbani - La Rete