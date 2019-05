Tricarico - Abbracciami fortissimo

Tricarico torna dopo 3 anni dall'ultimo album: “Da chi non te lo aspetti - prima parte”.

“Abbracciami fortissimo” anticipa il suo nuovo disco atteso per l'autunno. Nel frattempo Il cantautore milanese aprirà i concerti di “De Gregori & Orchestra - Greatest Hits Live” il nuovo tour di Francesco De Gregori, che partirà l’11 giugno da Roma.













“Abbracciami fortissimo” è ispirata a una leggenda indiana. Ecco le parole esatte dell'autore:

“Nel 2000 avanti Cristo in un piccolo villaggio a nord di Sumatra una divinità vicina a Shiva presa dalla Furia per i continui litigi tra uomini e donne, fece comparire nel mezzo del villaggio un fiume. E disse: – gli uomini staranno con gli uomini e le donne con le donne. All’inizio tutto sembrava perfetto poi qualcuno si buttò nel fiume per giungere dalla parte opposta, ma la corrente lo spingeva giù dove c’era la grande cascata e cadendo moriva. Un giorno un uomo era così innamorato da pensare di buttarsi nel fiume per raggiungere il suo amore che per lui ogni mattina cantava, ma non volendo morire precipitando nella cascata ebbe un’intuizione: risalì il fiume per 700 metri e si buttò. La corrente in quei 700 metri gli permise di spostarsi sulla riva opposta dove finalmente poté abbracciare fortissimo il suo amore.

Qualche anno dopo, quando gli uomini impararono a fare i ponti in quel punto fu costruito il ponte di abbracciami fortissimo. Da qui ho preso ispirazione per la scrittura del brano omonimo”. (Tricarico)





Finalmente la sana follia artistica del cantautore è tornata a toccarci l'anima!