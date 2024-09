Un buco di Bar

Nelle Filippine, un nuovo bar sta attirando l’attenzione grazie a un concetto davvero unico: Mamonaku Kohi, situato a Quezon City, ha aperto le sue porte con un’idea originale che cambia il modo di fare colazione o di gustare un caffè.

Chiamato “Hole In the Wall”, questo locale non ha porte né finestre, ma solo un grande buco nel muro come se fosse un cantiere perenne attraverso il quale i clienti possono effettuare ordini e ricevere le loro bevande.

Questa caffetteria giapponese si distingue per la sua semplicità e per la mancanza di elementi tradizionali che ci si aspetterebbe in un locale. Non ci sono sedie, tavoli né servizi igienici, eppure la formula sembra funzionare perfettamente, attirando un gran numero di clienti.

Gli utenti dei social media non hanno tardato a mostrare il loro entusiasmo, con milioni di visualizzazioni dei video che documentano questo esperimento innovativo.

L’idea alla base di Mamonaku Kohi è quella di fornire un servizio di asporto che ridefinisce l’esperienza del caffè, rendendola ancora più interattiva.