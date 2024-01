Un mese senza cellulare

Il mese di gennaio è il mese in cui facciamo i buoni propositi, anzi dovremmo, anzi a quanto dicono alcuni esperti alla fine fare buoni propositi fa male. Ma potrebbe anche essere il mese delle sfide, come ad esempio niente alcol oppure stare un mese senza carne, uova, latte e derivati diventando vegani.

Prendendo ispirazione dalla lista appena fatta, l’azienda di New York Siggi’s Dairy, nota per la vendita di uno yogurt islandese, ha annunciato un’iniziativa molto particolare.

Offre infatti un premio di 10 mila dollari a chi è disposto a rinunciare al proprio smartphone per un mese. Dieci partecipanti saranno selezionati tra le candidature arrivate all'azienda americana.

Per assicurarsi che i partecipanti al concorso non utilizzino lo smartphone, verrà inviata agli stessi una cassetta di sicurezza e un telefono di tipo flip-phone con una carta SIM prepagata per un mese. Lo fareste?