Chi ha detto che lo sport divide? La storia che stiamo per raccontavi mette insieme sport e solidarietà.

Affrontare una trasferta a circa un centinaio di chilometri dalla propria città avrebbe comportato una serie di spese decisamente troppo elevate da sostenere, così le giocatrici della Basket Lions Leontinoi, squadra siciliana under 14 di Lentini, avevano deciso a malincuore di gettare la spugna e rinunciare alla partita.

Poi, però, è arrivata la proposta inaspettata. Le avversarie della Sicilgesso Golfobasket di Alcamo (Trapani) hanno deciso di aprire le porte di casa loro per ospitare le coetanee in modo da eliminare i costi legati al soggiorno in un hotel o in un’altra struttura ricettiva.

Ogni famiglia ha dato la sua disponibilità ad accogliere una ragazza, offrendole un letto ma anche colazione e cena.